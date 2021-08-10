Geçtiğimiz sezon koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan Lig maçları bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla birlikte seyircili olarak oynanmaya başlayacak. Yeniden stadyumlara dönmenin heyecanını yaşayan taraftarların aklında ise Passolig nedir, nasıl alınır? Passolig karta bakiye yükleme soruları yer alıyor. İşte cevaplar...

PASSOLİG NEDİR, NASIL ALINIR?

Passolig kart taraftarlara, kuyruk beklemeden, hızlı, güvenli bir şekilde stadyumlara giriş imkanı, kulüplere ise taraftarlarını tanıma ve yeni gelir alanları oluşturma imkanı sağlayan bir karttır. Passolig Kredi Kartı, Passolig Banka Kartı ve Passolig Cüzdan Ön Ödemeli Kart çeşitleriyle tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

WEB’den veya CEP’ten Passolig kart başvurusu adresine gidin. Hemen Başvur’u tıklayın Başvuru formunu doldurun. Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu yazın. Kartınızı seçin. Fotoğrafınızı yükleyin. Ödemenizi gerçekleştirin. Kartınız adresinize gelsin. Artık maç biletinizi alabilir, tüm maçlara girebilirsiniz.

PASSOLİG KARTA BAKİYE YÜKLEME

Türkiye çapındaki binlerce N Kolay İşyeri’nden, Vakıfbank ATM’lerinden, tüm PTT şubeleri ile PTTmatik’lerden, Passolig Kartınıza para yükleme işlemi gerçekleştirebilrisiniz.

Farklı kredi kartlarından Passolig Kartınıza aktarım yaptığınız tutarı sadece alışverişlerinizde ve maç bileti satın alımlarınızda kullanabilirsiniz. Kural olarak, başka banka kartlarından Passolig Kart'a yapılan para yükleme işlemleri kesindir. Yapılan para yükleme işlemleri iptal edilemez ve tutar iadesi yapılmaz. Buradan yüklediğiniz bakiyeyi nakit işlemlerinizde kullanamazsınız, transfer edemezsiniz, ATM’den çekemezsiniz.