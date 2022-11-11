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Pasta şakası damadı kızdırdı! Öfkeli damat çirkin şakaya yumrukla cevap verdi, davetliler şaşkına döndü!
Rusya'da damadın arkadaşı olduğu söylenen bir şahıs, gelin ve damat pastayı keserken şaka yapmak isteyince ilginç anlar yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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