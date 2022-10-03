Pasta Yapım ve Sunum Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pasta Yapım ve Sunum Elemanı görev tanımı nedir, Pasta Yapım ve Sunum Elemanı ne iş yapar, Pasta Yapım ve Sunum Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pasta Yapım ve Sunum Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pasta Yapım ve Sunum Elemanı Tanımı;

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Pasta Yapım ve Sunum Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pasta Yapım ve Sunum Elemanı Maaşları

Pasta Yapım ve Sunum Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pasta Yapım ve Sunum Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pasta Yapım ve Sunum Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.30

Meslek Adı :

Pasta Yapım ve Sunum Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pasta yapımında mutfak araç,gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak kendi başına pasta yapıp süsleyebilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pasta Yapım ve Sunum Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel bakım yapmak,

b) İş İçin hazırlık yapmak,

c) Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak,

d) Bulaşık yıkamak ve çöp atmak,

e) Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek,

f) Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit etmek,

g) Çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlamak,

h) Krema sos ve şuruplar hazırlamak,

i) Jöle, şekerleme ve çikolata çeşitlerini kullanmak,

j) Yaş pastalar hazırlamak,

k) Pastalara çeşitli süslemeler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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