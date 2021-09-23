Pastacı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pastacı Yardımcısı Maaşları, ve İş İlanları

Pastacı Yardımcısı görev tanımı nedir, Pastacı Yardımcısı ne iş yapar, Pastacı Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastacı Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastacı Yardımcısı Tanımı;

Pastacı Yardımcısı, pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun pastane ürünlerini yapma ve servise hazır hale getirme işlerinde pastacı ustasına yardımcı olan mutfak elemanıd

Pastacı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pastacı Yardımcısı Maaşları

Pastacı Yardımcısı maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Pastacı Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastacı Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Pastacı Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur yazar olması yeterlidir.

Pastacı Yardımcısı Ne İş Yapar?

Pastacı Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel bakım yapmak,

b) İş İçin hazırlık yapmak,

c) Sanitasyon ve hijyen kurallarını uygulamak,

d) Kritik kontrol noktalarını belirlemek(HACCP),

e) Bulaşık yıkamak ve çöp atmak,

f) Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek,

g) Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit etmek,

h) Yumurtadan Yiyecekler Hazırlamak,

i) Basit tatlılar yapmak,

j) Kıyılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlamak,

k) Mayalandırılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlamak,

l) Özleştirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlamak,

m) Çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler Hazırlamak,

n) Pişirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlamak,

o) Milföy hamurundan ürünler hazırlamak,

p) Krema, sos, şuruplar hazırlamak,

q) Jöle, şekerleme ve çikolata çeşitlerini kullanmak,

r) Yaş pastalar hazırlamak,

s) Kuru pastalar hazırlamak,

t) Börekler hazırlamak,

u) Pizzalar hazırlamak,

v) Katkılı ekmekler hazırlamak,

w) Sütlü tatlılar hazırlamak,

x) Meyve tatlıları hazırlamak,

y) Tahıl tatlıları hazırlamak,

z) Hamur tatlıları hazırlamak,

aa) Baklavalar hazırlamak,

bb) Pastalara çeşitli süslemeler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pastacı YardımcısıMeslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Pastacı Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pastacı Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 7512.24 olarak belirlenmiştir



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