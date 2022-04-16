Pastane Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pastane Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Pastane Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Pastane Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastane Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastane Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Pastane Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pastane Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Pastane Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pastane Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastane Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.73

Meslek Adı :

Pastane Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pastanelerde bulunan çeşitli tatlı-tuzlu pasta, tatlı, börek vb ürünlerin satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pastane Ürünleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış yapılmak üzere gelen pastane ürünlerinin çeşitlerini raflara, tezgahlara yerleştirmek,

b) Pastane ürünlerinin üzerlerine özelliklerini ve fiyatlarını belirten etiketler koymak,

c) Müşterileri güler yüzle karşılayıp, çeşitli tatlı-tuzlu pasta, tatlı, börek vb ürünlerini müşterinin istediği miktarda paketleyerek vermek,

d) Satışı yapılan ürünlerin ücretini almak, fişini düzenleyerek vermek,

e) Müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini almak, yetkililere iletmek,

f) Bayatlamış ve satılamayacak durumda olan ürünleri ayırmak satışını yapmamak,

g) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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