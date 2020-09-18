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Pastaneye silahlı saldırı! İş yeri sahibi yaralandı

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir pastaneye silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibi pompalı tüfekle vurularak yaralandı

Pastaneye silahlı saldırı! İş yeri sahibi yaralandı

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi’nde bulunan bir pastanede gerçekleşti. 

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi Ramazan Ç.’ye ait pastaneye elinde pompalı tüfekle gelerek hedef gözetmeden ateş edip kaçtı. Ramazan Ç., tüfekten çıkan saçmalar neticesinde bacağından yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri. Ramazan Ç.’yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan Ç.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Pastaneye silahlı saldırı! İş yeri sahibi yaralandı

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