Pastaneye silahlı saldırı! İş yeri sahibi yaralandı
Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir pastaneye silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibi pompalı tüfekle vurularak yaralandı
Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi’nde bulunan bir pastanede gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi Ramazan Ç.’ye ait pastaneye elinde pompalı tüfekle gelerek hedef gözetmeden ateş edip kaçtı. Ramazan Ç., tüfekten çıkan saçmalar neticesinde bacağından yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri. Ramazan Ç.’yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan Ç.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.