Pastırma Presleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pastırma Presleme İşçisi görev tanımı nedir, Pastırma Presleme İşçisi ne iş yapar, Pastırma Presleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastırma Presleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastırma Presleme İşçisi Tanımı;

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Pastırma Presleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Pastırma Presleme İşçisi Maaşları

Pastırma Presleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pastırma Presleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastırma Presleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.23

Meslek Adı :

Pastırma Presleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özelliklerine göre ayrılmış olan pastırmalık etleri çemenleme aşamasından önce pres makineleeri ile uygun basınçla presleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pastırma Presleme İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Presleme aşamasına gelen pastırmalık etleri pres makinesinde usulüne uygun bir şekilde istiflemek.

b) Pres makinesini çalıştırmak ısınmasını sağlamak,

c) İstiflenen pastırmalık etleri uygun basınç ve sürede pres altında bekletmek.

d) Preslenen pastırmalık etleri pres makinesinden almak

e) Çemenleme ünitesine uygun araçlarla sevkini sağlamak,

f) Departmanındaki makine, cihaz ve donanımların bakım ve basit onarımlarını yapmak,

g) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, vb görev ve işlemleri yerine getirmek.

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