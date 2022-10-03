Pastırma Tuzlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pastırma Tuzlama İşçisi görev tanımı nedir, Pastırma Tuzlama İşçisi ne iş yapar, Pastırma Tuzlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastırma Tuzlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastırma Tuzlama İşçisi Tanımı;

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Pastırma Tuzlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Pastırma Tuzlama İşçisi Maaşları

Pastırma Tuzlama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pastırma Tuzlama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastırma Tuzlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.24

Meslek Adı :

Pastırma Tuzlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özelliklerine göre ayrılmış olan pastırmalık etlerin üzerini tuz, şeker gibi bir takım kimyasallarla hazırlanmış olan karışım ile tuzlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pastırma Tuzlama İşçisi :İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimi yapılan sığır cinsi hayvanlardan elde edilen pastırmalık etleri uygun şartlarda muhafaza etmek.

b) Tuzlama (kürleme) için tuz, şeker gibi bir takım kimyasalların karışımını hazırlamak.

c) Bu karışım ile pastırmalık etleri el yordamı ile usulüne uygun olarak tuzlamak.

d) Tuzlanan pastırmalık etleri tekne içerisinde istiflemek.

e) Belirli bir süre bekleyen pastırmaları yıkama ünitesine sevk etmek,

f) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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