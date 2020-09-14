Javier Pastore'nin menajeri, Galatasaray iddialarını yanıtladı!

Süper Lig'de bu sezon transferde en çok konuşulan takımlardan birisi olan Galatasaray, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak orta sahaya Etebo'yu kiralayan sarı-kırmızılıların, Jaiver Pastore ile de ilgilendiği iddia edilmişti.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun menajeri Galatasaray ile olan iddiaları yalanladı.

Transfer söylentilerini kesin bir dille yalanlayan Pastore'nin menajeri Marcelo Simonian; "Kesinlikle böyle bir şey yok. Galatasaray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları da gerçek değil. Bunların hiçbiri gerçek değil" ifadelerini kullandı.

Roma'da forma giyen Javier Pastore, kalça ameliyatı dolayısıyla rehabilitasyon dönemi geçiriyor. Tecrübeli oyuncunun ancak Ekim ayında takımına dönebileceği belirtildi.

Javier Pastore ise geçen sezon Roma'da 15 maça çıkmış ve 1 asist üretebilmişti. 2018'de PSG'den 25 milyon euroya alınan 31 yaşındaki oyuncu yıllık 4.5 milyon euro kazanırken, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı.