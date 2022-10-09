Pastörize Ustabaşı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pastörize Ustabaşı görev tanımı nedir, Pastörize Ustabaşı ne iş yapar, Pastörize Ustabaşı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastörize Ustabaşı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastörize Ustabaşı Tanımı;

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Pastörize Ustabaşı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pastörize Ustabaşı Maaşları

Pastörize Ustabaşı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Pastörize Ustabaşı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastörize Ustabaşı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.78

Meslek Adı :

Pastörize Ustabaşı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmedeki üretim birimlerinin talep ettiği sütün, pastörizasyon ünitesince pastörize edilmesini ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak amacıyla personelin sevk ve idaresinden sorumlu kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pastörize Ustabaşı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planlarını aksatmayacak şekilde personelin vardiyalı çalışma ve yıllık izin çizelgelerini hazırlamak,

b) Sorumluluğundaki makine ve donanımların bakım ve revizyonlarını üretimi aksatmayacak şekilde yaptırmak,

c) Haftalık ve günlük üretim seyrini belirlemek, personele günlük iş dağılımı yapmak,

d) Çiğ sütlerin stok tanklarına aktarılmasını kontrol etmek,

e) Sütlü karışımlar için gerekli katkı maddelerini hazırlatmak,

f) Sütleri analiz ettirmek, sonuçlarının bilgisayara işlenmesini sağlamak,

g) Pastörizasyon cihazının krema ayarının, talep edilen ürüne göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

h) Üretime başlamadan önce üretim ekipmanlarının son durumunu ve ısıtma-soğutma sistemlerinin ayarlarını kontrol etmek ve üretime başlama talimatı vermek,

i) Elde edilen ürünün ilgili ünitenin tankına aktarılmasını sağlamak,

j) Tüm faaliyetler için gerekli olan bilgisayar kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

k) Üretim sonunda cihazların boru ve hatlarının otomatik temizleme makinesi yardımı ile temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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