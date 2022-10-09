Pastörizör (Süthane/mandıra) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pastörizör (Süthane/mandıra) görev tanımı nedir, Pastörizör (Süthane/mandıra) ne iş yapar, Pastörizör (Süthane/mandıra) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastörizör (Süthane/mandıra) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastörizör (Süthane/mandıra) Tanımı;

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Pastörizör (Süthane/mandıra) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pastörizör (Süthane/mandıra) Maaşları

Pastörizör (Süthane/mandıra) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Pastörizör (Süthane/mandıra) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastörizör (Süthane/mandıra) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.79

Meslek Adı :

Pastörizör (Süthane/mandıra)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pastörizasyon usulüyle çiğ süt veya diğer süthane/mandıra mamullerindeki zararlı bakterileri yok eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pastörizör (Süthane/Mandıra) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiğ sütü veya diğer süthane /mandıra mamullerini ısıtma kazanına pompalamak,

b) Sıvı maddeyi belirli bir süre bir ısı derecesinde tutmak ve bunları bir soğutma ünitesinden geçirerek şişeleme makinesine pompalamak,

c) Termometre ve diğer aletleri kontrol ederek ve gerekli ayarları yaparak sıvının doğru bir şekilde pastörize edilmesini sağlamak,

d) Tank, kazan ve iç bağlantı borularını temizleyip sterilize etmek,

e) Filtreleri sökerek süzme parçalarını yenilemek veya temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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