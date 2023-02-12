Pat Jarrett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pat Jarrett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pat Jarrett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pat Jarrett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pat Jarrett 23 Kasım 2001 tarihinde Nantwich şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick Daniel Jarrett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pat Jarrett Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Crown Football Talent Ltd. yapmaktadır. Pat Jarrett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pat Jarrett'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Pat Jarrett Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pat Jarrett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pat Jarrett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pat Jarrett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Stoke U18

1 Temmuz 2020 yılında Stoke U21

5 Şubat 2022 yılında Telford Utd

5 Mart 2022 yılında Stoke U21

8 Temmuz 2022 yılında Queen's Park

Pat Jarrett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pat Jarrett şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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