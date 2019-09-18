Pat pat ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde minibüs ile pat pat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeki G. (74) yönetimindeki 32 YS 951 plakalı minibüs, ilçedeki Zengibar köyü kavşağında Osman A. (78) idaresindeki pat pat olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı. Kazada, tarım aracının sürücüsü ağır yaralanırken, diğer sürücü ise yara almadan kurtuldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan yaralı sürücü, ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Osman A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA