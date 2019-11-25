Patates Borani nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Patates Borani tarifi

Patates Borani nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Patates Borani yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte tarifi..

Patates Borani Tarifi İçin Malzemeler

5 adet haşlanmış patates

1 adet soğan

tuz

karabiber

sıvı yağ

Üzeri için;

1 kase süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

toz kırmızı biber

1 tutam maydanoz

nane

Patates Borani Tarifi Yapılışı

Patatesleri haşlıyoruz ve soğuduğu zaman kabuklarını soyuyoruz. Tava da sıvı yağı ısıtarak yemeklik doğranan soğanları kavuruyoruz. Bir kapta patatesleri ezerek üzerine tuz ve karabiber ekleyerek yoğuruyoruz. Üzerine kavrulan soğanı da ilave ederek tekrar yoğuruyoruz. Bu harçtan parçalar alarak yuvarlayıp servis tabağına diziyoruz. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak üzerine döküyoruz. Bir tavada tereyağı eriterek içine nane ve kırmızı toz biberi atıyoruz. Yoğurdun üzerine tereyağını da gezdiriyoruz. Son olarak maydanozları doğrayarak üzerine serpip servis ediyoruz. Afiyet olsun…