Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı

Türkiye ve ABD anlaşmasının detayları ortaya çıktı! İşte toplantıda konuşulanlar...

Mardin ve Yüksekova Belediyesi'nde HDP'li isimler yerinen atananlar belli oldu

ABD ile Türkiye'nin anlaşması ile ilgili MHP liderinden ilk yorum geldi