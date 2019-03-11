Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında 200 bin tona kadar sıfır gümrük vergisiyle tarife kontenjanı açıldı.Gümrük vergisiz ithalat 20 Nisan 2019'a kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Resmi Gazete'nin bügünkü sayısında, 200 bin tona kadar patates ithalatında sıfır gümrük vergisiyle ithalat kotası tanındı. Tarife kontenjanı dönemi sonu ise 20 Nisan 2019 olarak duyuruldu.

Resmi Gazete''de yayımlanan karar şöyle:

"14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, tabloda gümrük tarifesi pozisyonları (GTP) ve ismi belirtilen madde için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açıldı.Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır. Tarife kontenjanları miktarları bir takvim yılı için tahsis edilen miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden tahsis edilir.Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür"

DHA