Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi

Patates kızartması çoğunlukla kahvaltılarda çok tercih edilen ve sevilen bir yiyecektir Haberimizde nasıl yapmanız gerektiğine dair tüm detayları bulabilirsiniz. Size özel patates kızartması tarifi...

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Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi

Patates kızartması çoğunlukla kahvaltılarda çok tercih edilen ve sevilen bir yiyecektir. Patates kızartması yaparken patates tercihi çok önemlidir. Patates kızartması nasıl yapılır? Haşlamalık ve kızartmalık patatesi ayırt etmeniz gerekir. Kızartmalık patates daha iri ve parlak olur.

Rengi sarıya daha çok yatkındır. Haşlamalık patatesler ise daha küçük ve biraz daha koyu renktedir. Patatesle birçok çeşit yemek, çorba, salata, meze ve kahvaltılık türü hazırlayabilirsiniz. Ana yemek yapımlarında da patates büyük bir rol oynar. Patates toprak içinde yetişir ve kök olarak bilinir.

Kalın kabukları vardır. Patates nişastalı bir sebze olarak bilinir. Patatesin birçok farklı türleri vardır. Granula, esmeralda, selma, elizabeth patatesin içeriğinde minarel, su, vitamin, nişasta mevcuttur. Patatesin vücutta sindirimi kolaydır. Patates kızartmasının bir porsiyonunda 250 kcal 33.15 gr karbonhidrat %70m 2.4 gr protein %6 11.8 gr %25 yağ vardır. Patates kızartmasında yağ oranı fazla olduğu için ayrıca nişasta içerdiği için çok fazla tüketimi zamanla damar sertliği ve tıkanıklığına yol açabilir.

Patateste bulunan yüksek nişasta oranındaki akrilamid, kızgın yağda ne kadar çok pişirilirse o kadar çok ortaya çıkar. Patates kızartmasının pratikliğine kanıp her gün ve sık sık tüketmemeliyiz. Patates kızartması çok tüketiminde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Tek başına tüketiminde de doyurucu olmaz.

Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi

Patates Kızartması

Patates kızartması özellikle çocuklar tarafından da çok sevilir. Patates kızartmasını çıtır çıtır yapmak püf noktasını bilmedikten sonra gerçekten zordur. Doğru patates tercihinizi yaptıktan sonra öncelikle patateslerin kabuklarını ince bir şekilde soyarak patateslerden kabukları ayırırsınız. Patates kızartması nasıl yapılır? Daha sonra kızartacağınız patateslerin uzun olabilmesi için diklemesine patatesleri ortadan bir kaç kez ayırmalısınız ve çubuk şeklinde doğramalısınız. Daha sonra süzgeç yardımıyla sudan geçirerek yıkamalısınız. Suyunu süzen patatesleri peçete yardımıyla kurulamalısınız ki istediğiniz çıtırlığı kazansın.

Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi

Sonrasında ocağa derin bir tava ya da tencereye alarak yağın kızmasını beklemelisiniz. Patateslerinizi kızgın yağ içine atmadan önce tuzunu atmalı ve karıştırmalısınız ki kızaracak olan patatesleriniz tuzsuz olmasın. Kızan yağınıza patateslerinizi atıp ara ara karıştırarak nar gibi kızarınca artık patateslerinizi alabilirisiniz. Patateslerinizi alırken yağını süzmelisinizdir. Artık patatesinizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Farklı Patates Kızartma Yöntemleri

Patateslerinizi bir kaç farklı yöntemle de kızartmanız mümkündür. Patetes kızartması nasıl yapılır? Birçok yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi patateslerinizin soyma ve doğrama işlemini gerçekleştirdikten sonra patateslerinizi güzelce yıkayın. Daha sonra patatesleriniz süzdükten sonra sade maden suyunda üç ya da beş dakika bekletin.

Patateslerinizi süzüp kurulayın. Kızgın yağın içine atın ve kızartın. Patatesleriniz kızardıktan sonra bir kaba alın ve tuzlayın. Böylece çıtır bir patates elde etmiş olacaksınız. Bir başka yöntem ise patateslerinizi soyup doğrayıp kuruladıktan sonra üzerine un ve tuz serperek kızgın yağa atabilirsiniz.

Çıtır ve lezzetli patatesin bir diğer tarifi ise un ve mısır unuyla patateslerinizi çıtır ve lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Eğer her defasında sürekli patates soyarak ve doğrayarak zaman kaybetmek istemiyorsanız önceden aldığınız belirli bir miktardaki patateslerinizi soyun, doğrayın, yıkayın ve kurulayarak saklama poşetlerine koyarak buzdolabınızın buzluk bölümüne koyarak istediğiniz zaman çıkarıp kızgın yağda kızartabilirsiniz. Böylelikle sizin içinde kolaylık olmuş olur.

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