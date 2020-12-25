Marmara Depremi'nde ağır hasar sonucu birbirinden ayrılan 2 bina için yıkım kararıBaşakşehirli Rafael'in kırmızı kart cezası kaldırıldıİstanbul karta HES kodu ekleme, yükleme nasıl yapılır? Akbile HES kodu yükleme | HES kodu İstanbul karta nasıl işlenir?Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon hedefini açıkladı: YapabilirizMetro, otobüs, tramvay, Marmaray'da HES kodu zorunlu mu? Toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu mu?Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde transferi yapan şahıs tutuklandıAntalya'da feci kaza! Motosikletli gençler yola savruldu... Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalaştıKırıkkale'de devrilen tırın altında sıkışan sürücünün imdadına iş makinası yetiştiKemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı kim oldu? İbrahim Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika... Vatandaşlar uyarıldı! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori?

Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori?

Pratik ve kolay hazırlanışıyla yemeklerin gözdesi olan Patates salatası, Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori? başlıkları ile vatandaşlar tarafından çokça bakılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori?

Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori? soruları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

PATATES SALATASI TARİFİ

PATATES SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER 

1-2 litresu(haşlamak için)

10 adettaze patates(veya 5-6 adet büyük boy patates)

4 daltaze soğan

1/2 demetmaydanoz

2 çay kaşığıtuz

1 tatlı kaşığısumak

1 çay kaşığıkarabiber

1 adetlimon suyu

1/3 çay bardağızeytinyağı

Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori?

PATATES SALATASI NASIL YAPILIR?

Bir tencereye suyu alıp ısıtın. Su ısındıktan sonra patatesleri üzerine ekleyin ve haşlamaya başlayın. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bıçağın ucuyla pişme derecesini kontrol edin ve ocaktan alıp suyunu süzün. Soğuması için dinlenmeye bırakın.

İnce ince doğradığınız taze soğan ve maydanozu ve tüm baharatları bir kaseye alın. Oda sıcaklığında soğuyan patatesleri küp küp doğrayıp içerisine ekleyin.

Limon suyu ve zeytinyağını da ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tercihen servis etmeden önce biraz buzdolabında dinlendirin.

Ardından servis edin. Afiyetler olsun!

Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori?

PATATES SALATASI KAÇ KALORİ?

100 gr patates salatası 142,9 kcal olduğu belirtilmiştir. Patates salatasının; nişasta içeriği yüksektir. Potasyum, fosfor, folik asit ve lif açısından iyi bir kaynaktır. Patatesin en doğru tüketim şekli, haşlandıktan sonra ezmeden dolapta bekletip soğumasını sağlayıp tüketmektir.

Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori?

PATATES SALATASI TARİHİ

Dünyanın değişik ülkelerinde değişik şekillerde yapılmaktadır. İlk defa Avrupa'da ortaya çıktığı, 16.yüzyılda İspanyol kaşifler aracılığıyla Yeni Dünya'da patates salatası yapılmaya başlandığı düşünülürGüney Almanya'da sirke, patates, tuz, karabiber, bitkisel yağ, hardal, sebze veya sığır eti suyu, soğan ile yapılan sevilen bir yemektir. Kuzey Almanya'da ise mayonezli yapılır. Mayonezli tarifin Almanya'da ortaya çıkıp Avrupa'ya yayıldığı, 19. yüzyılda Avrupalı yerleşimciler yoluyla Amerika kıtasına geldiği düşünülür. ABD'de patates salatası, haşlanmış patates üzerine mayonez veya yoğurt, krema ile yapılan popüler bir yiyecektir; hardal, baharat, haşlanmış yumurta, soğan ile yapılan tarifler de vardır. Türkiye'de zeytinyağı, maydanoz, nane, dereotu gibi yeşillikler ve sumak, limon, tuz ile tatlandırılarak yapılır.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT