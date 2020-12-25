Patates salatası tarifi, malzemeleri! Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası kaç kalori? soruları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

PATATES SALATASI TARİFİ

PATATES SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1-2 litresu(haşlamak için)

10 adettaze patates(veya 5-6 adet büyük boy patates)

4 daltaze soğan

1/2 demetmaydanoz

2 çay kaşığıtuz

1 tatlı kaşığısumak

1 çay kaşığıkarabiber

1 adetlimon suyu

1/3 çay bardağızeytinyağı

PATATES SALATASI NASIL YAPILIR?

Bir tencereye suyu alıp ısıtın. Su ısındıktan sonra patatesleri üzerine ekleyin ve haşlamaya başlayın. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bıçağın ucuyla pişme derecesini kontrol edin ve ocaktan alıp suyunu süzün. Soğuması için dinlenmeye bırakın.

İnce ince doğradığınız taze soğan ve maydanozu ve tüm baharatları bir kaseye alın. Oda sıcaklığında soğuyan patatesleri küp küp doğrayıp içerisine ekleyin.

Limon suyu ve zeytinyağını da ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Tercihen servis etmeden önce biraz buzdolabında dinlendirin.

Ardından servis edin. Afiyetler olsun!

PATATES SALATASI KAÇ KALORİ?

100 gr patates salatası 142,9 kcal olduğu belirtilmiştir. Patates salatasının; nişasta içeriği yüksektir. Potasyum, fosfor, folik asit ve lif açısından iyi bir kaynaktır. Patatesin en doğru tüketim şekli, haşlandıktan sonra ezmeden dolapta bekletip soğumasını sağlayıp tüketmektir.

PATATES SALATASI TARİHİ

Dünyanın değişik ülkelerinde değişik şekillerde yapılmaktadır. İlk defa Avrupa'da ortaya çıktığı, 16.yüzyılda İspanyol kaşifler aracılığıyla Yeni Dünya'da patates salatası yapılmaya başlandığı düşünülür. Güney Almanya'da sirke, patates, tuz, karabiber, bitkisel yağ, hardal, sebze veya sığır eti suyu, soğan ile yapılan sevilen bir yemektir. Kuzey Almanya'da ise mayonezli yapılır. Mayonezli tarifin Almanya'da ortaya çıkıp Avrupa'ya yayıldığı, 19. yüzyılda Avrupalı yerleşimciler yoluyla Amerika kıtasına geldiği düşünülür. ABD'de patates salatası, haşlanmış patates üzerine mayonez veya yoğurt, krema ile yapılan popüler bir yiyecektir; hardal, baharat, haşlanmış yumurta, soğan ile yapılan tarifler de vardır. Türkiye'de zeytinyağı, maydanoz, nane, dereotu gibi yeşillikler ve sumak, limon, tuz ile tatlandırılarak yapılır.