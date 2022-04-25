Patates Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Patates Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Patates Yetiştiricisi ne iş yapar, Patates Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Patates Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Patates Yetiştiricisi Tanımı;

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Patates Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Patates Yetiştiricisi Maaşları

Patates Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Patates Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patates Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.17

Meslek Adı :

Patates Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Patatesin kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat etmek gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Patates Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda toprağı pullukla derin sürüm ve ilkbaharda uygun tarım aleti ile tarla düzelterek toprak hazırlığını yapmak,

b) Uygun kalite ve standartlarda tohumluk yavru seçimi yapmak,

c) Patates tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak dikimini yapmak,

d) İklim durumuna göre zamanında sırt yapmak,

e) Patates 3-4 yapraklı olunca yabancı ot kontrolü ve toprağın kabartılması için ilk çapayı yapmak,

f) 20?şer gün arayla gerektiğinde 3-4 defa çapalama yapmak

, g) Ekim sıklığı göz önünde bulundurularak gerektiğinde seyreltme yapmak,

h) Uygun gübreyi yeterli miktarda ve zamanında kullanarak gübreleme yapmak,

i) Patates yumruları fındık büyüklüğüne ulaştığında ilk sulamayı yapmak,

j) Alt yapraklarda ki sararma, solmaya göre sulama yapmak

k) Hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek,

l) Hasat zamanı ürün özelliğini dikkate alarak tespit etmek,

m) Elle veya makine ile hasat etmek yapmak,

n) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların k bakımlarını yapmak,

o) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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