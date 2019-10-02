Patatesli Arnavut Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Patatesli Arnavut Böreği Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Patatesli Arnavut Böreği yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Patatesli Arnavut Böreği nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi

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Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Patatesli Arnavut Böreği yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Patatesli Arnavut Böreği nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi Patatesli Arnavut Böreği Tarifi İçin Malzemeler 2 su bardağına yakın ılık su

2 yemek kaşığı sirke

2 tatlı kaşığı tuz

4. 5 5 su bardağı kadar un

İç malzemesi için :

3 tane haşlanıp ezilmiş patates

1 yemek kaşığı salça

2 tane incecik kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı pulbiber

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz Arasına sürmek için : 2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ El Açması Patatesli Arnavut Böreği Tarifi Yapılışı Bütün malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yarım saat kadar dinlendirin.

Arasına sürmek için tereyağı ve sıvı yağı ocakta eritin.

İç malzemesi için yağı tavaya koyun.

Soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara salça ve pulbiberi ilave edip biraz daha kavurun.

Patatesi de ilave edip biraz daha kavurun ve altını kapatıp soğumaya bırakın.

Dinlenen hamurdan 20 tane beze yapın.

10 lu iki gruba ayırın.

İlk 10lu grup bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Yağlayarak üst üste koyun.

İkinci 10lu grup bezeyi de aynı şekilde açın.

Yağlayarak üst üste koyun.

Ilk yağladığımız 10lu grubu tezgaha alın.

En üsteki hamuru yağlayarak elinizle tepsi büyüklüğünde açın.

Yağladığınız tepsiye koyun.

İç harcı tepsideki hamurun üzerine yayın.

İkinci 10 lu grup hamuru alın.

En üstteki hamuru yağlayarak elinizle tepsi büyüklüğünde açın.

Tepsiye koyun ve kenarlarına iyice bastırın.

Bıçak yardımıyla istediğiniz şekilde kesin.

Yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin



