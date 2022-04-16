Patenli Garson Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Patenli Garson görev tanımı nedir, Patenli Garson ne iş yapar, Patenli Garson olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Patenli Garson mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Patenli Garson Tanımı;

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Patenli Garson Maaşı Ne Kadar? 2022 Patenli Garson Maaşları

Patenli Garson maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Patenli Garson maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patenli Garson iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5131.09

Meslek Adı :

Patenli Garson

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Garsonlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekerlekli paten kullanarak yiyecek ve içecek siparişi alma ve servis yapma, alma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Patenli Garson; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servis öncesi hazırlıklarını yapmak,

c) Rezervasyon ve menü kontrolü yapmak,

d) Ziyafet, büfe, konferans, kokteyl düzenlemelerini hazırlamak,

e) Müşterileri karşılamak,

f) Müşterilere yiyecek, içecek seçimine ilişkin tavsiyelerde bulunmak,

g) Müşterilerden yiyecek ve içecek siparişi almak,

h) Yiyecek ve içecek servisi yapmak,

i) Özel servis teknikleri (geridon, flambe vb.) kullanarak yiyecek servisi yapmak,

j) Hesabı tahsil etmek,

k) Müşterilerin istek ve şikayetlerini alarak yetkililere iletmek,

l) Müşterileri uğurlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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