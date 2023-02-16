Paterson Chato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paterson Chato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paterson Chato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paterson Chato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paterson Chato 1 Aralık 1996 tarihinde Goma şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Paterson Chato Nguendong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paterson Chato Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Paterson Chato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paterson Chato'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paterson Chato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paterson Chato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paterson Chato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paterson Chato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2014 yılında Energie Cottbus

30 Haziran 2015 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2015 yılında Leverkusen

2 Temmuz 2015 yılında SC Wiedenbrück

30 Haziran 2017 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2018 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2019 yılında Wehen Wiesbaden

19 Haziran 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Paterson Chato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paterson Chato şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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