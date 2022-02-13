Patetik ne demek, TDK'ya göre Patetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Patetik ne demek? Patetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi patetik kelimesi. Peki patetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre patetik nedir, patetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PATETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Patetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Patetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre patetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dokunaklı, etkili

