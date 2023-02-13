Pathe Ciss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pathe Ciss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pathe Ciss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pathe Ciss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pathe Ciss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pathe Ciss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pathe Ciss

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pathe Ciss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pathe Ciss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pathe Ciss 16 Mart 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pathé Ismaël Ciss şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pathe Ciss Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NTS Management yapmaktadır. Pathe Ciss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pathe Ciss'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pathe Ciss Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/papite8/

Pathe Cissboyu ve yaşı kaç

Pathe Ciss Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pathe Ciss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pathe Ciss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pathe Ciss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında União Madeira

30 Ağu 2018 yılında Famalicão

30 Haziran 2019 yılında União Madeira

2 Eylül 2019 yılında CF Fuenlabrada

21 Temmuz 2020 yılında União Madeira

22 Temmuz 2020 yılında CF Fuenlabrada

28 Temmuz 2021 yılında Rayo Vallecano

Pathe Ciss kimdir

Pathe Ciss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pathe Ciss şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Pathe Ciss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 11 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pathe Ciss nereli

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