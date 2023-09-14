Patili dostlar çocukların hayal gücüyle resmedilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Patifest'e özel "Benim Dostum" resim yarışması düzenleniyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Patili dostlar çocukların hayal gücüyle resmedilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Patifest'e özel "Benim Dostum" resim yarışması düzenleniyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin, patili dostlara olan sevgisinin ana tema olduğu yarışmada dereceye giren ilk 3 öğrenci ödüllendirilecek. Ödüller 8 Ekim Pazar günü yapılacak Patifest'te verilecek. Ayrıca ilk 10'a giren resimler, Patifest alanında sergilenecek.

Öğrencilerin evcil ya da sokakta yaşayan patili dostlara karşı duygu, düşünce ve hayallerini resim yoluyla anlatacağı yarışma için başvuru, 11-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hayvan sevgisi ve merhamet duygusu kazandırmanın amaçlandığı yarışmada patili dostlar, çocukların gözünden ve hayal gücünden kağıtlara yansıyacak.

Yarışmaya, Mersin genelindeki tüm özel ve resmi ilkokullar ile ortaokullarda eğitim gören 1.sınıf ile 8.sınıf aralığındaki öğrenciler katılabilecek. İlkokullar ile ortaokullar arasında iki kategoride değerlendirilecek olan yarışmaya, her öğrenci bir adet eserle katılım sağlayabilecek. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 2, Mersin Büyükşehir Belediyesinden de 1 jüri üyesinin yer alacağı komite, değerlendirmeyi 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Yarışmada birinci olan öğrenciye bisiklet ve sinema bileti, ikinciye akıllı kol saati ve sinema bileti, üçüncüye ise resim seti ve sinema bileti hediye edilecek. Ayrıca tüm katılımcılara ücretsiz Tarsus Doğa Parkı ziyareti olanağı tanınacak.

Patili dostlar çocukların hayal gücüyle resmedilecek

Patili dostlar çocukların hayal gücüyle resmedilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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