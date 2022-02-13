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Patinaj ne demek, TDK'ya göre Patinaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Patinaj kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Patinaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Patinaj nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Patinaj kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Patinaj ne demek, TDK'ya göre Patinaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Patinaj ne demek? Patinaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi patinaj kelimesi. Peki patinaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre patinaj nedir, patinaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PATİNAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Patinaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Patinaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre patinaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buz pateni
- Yolun kaygan olması dolayısıyla tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesi

PATİNAJ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- patinaj yapmak

PATİNAJ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- patinaj zinciri

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