Patlakçı (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Patlakçı (Dokuma Tezgahı) görev tanımı nedir, Patlakçı (Dokuma Tezgahı) ne iş yapar, Patlakçı (Dokuma Tezgahı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Patlakçı (Dokuma Tezgahı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Patlakçı (Dokuma Tezgahı) Tanımı;

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Patlakçı (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Patlakçı (Dokuma Tezgahı) Maaşları

Patlakçı (Dokuma Tezgahı) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Patlakçı (Dokuma Tezgahı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patlakçı (Dokuma Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.10

Meslek Adı :

Patlakçı (Dokuma Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dokuma tezgahlarında çekili olan çözgü ipliklerinde çalışma esnasında meydana gelen kopukları onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Patlakçı (Dokuma Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma esnasında çözgü ipliklerinde meydana gelen kopmaları tespit etmek,

b) Kopan İplik durumuna göre, çözgüyü ileriye veya geriye hareket ettirme suretiyle kopuk iplik uçlarını gücülerden ve taraklardan geçirerek kopuk uçların dokunan kumaş arasında kalmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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