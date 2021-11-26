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  3. Patlamadan günler sonra bir acı haber daha! 5 yaşındaki Husame Kılı hayatını kaybetti

Patlamadan günler sonra bir acı haber daha! 5 yaşındaki Husame Kılı hayatını kaybetti

18 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen patlamada bir binanın yarısı çökmüştü. Enkaz altından kurtarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki küçük kızı kurtarılamamıştı. Bugün, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki patlamaya ilişkin bir acı haber daha geldi.

Patlamadan günler sonra bir acı haber daha! 5 yaşındaki Husame Kılı hayatını kaybetti

Olay, 18 Kasım Perşembe günü saat 22.55 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında meydana gelmişti.. Mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken binanın enkazından çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamazken, ağır yaralı olarak enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı hastanede tedavi altına alınmıştı. Iraklı Türkmenolduğu öğrenilen küçük kızın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Husame Kılı'nın bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Küçük kız doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Husame Kılı'nın hamile olan annesinin ise tedavisinin tamamlandığı ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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