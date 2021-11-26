Patlamadan günler sonra bir acı haber daha! 5 yaşındaki Husame Kılı hayatını kaybetti 18 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen patlamada bir binanın yarısı çökmüştü. Enkaz altından kurtarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki küçük kızı kurtarılamamıştı. Bugün, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki patlamaya ilişkin bir acı haber daha geldi.

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