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  3. Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki merdivenlerin üzerine bırakılan çantayı görenler, bomba korkusuyla polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler meydanı yaya ve araç trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağrdı.

Bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Çanta emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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