Patlatmaya saniyeler kala, sahibi geldi

Tokat'ta şüpheli sırt çantası fünye ile patlatılmak üzere iken çantanın sahibi olan polis memuru olay yerine geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarında bir otelin karşısında kaldırımda ağacın yanında bulunan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Olayı meraklı gözlerle izleyerek cep telefonları ile görüntülemek isteyenler ise adeta bir birleri ile yarıştı. Bomba imha uzmanının sinyal kesici cihaz jammer kurmasının ardından, çanta üzerine fünye yerleştirdi. Vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılarak, yol trafiğe kapatıldı. Çanta fünye patlatılmak üzere iken polis telsizinden çantanın sahibinin geldiği anons edildi. Çantanın sahibi polis memuru olduğunu söylemesi üzerine bomba imha uzmanı, fünyeyi çanta üzerinden alarak kontrol etti. Polis ekiplerinin incelemenin ardından çanta sahibine teslim etmek üzere polis aracına konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA