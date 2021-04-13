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  3. Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Bursa'da davulculuk yapan Bülent Arpat patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başlayarak meslek sahibi oldu.

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Osmangazi ilçesinde yaşayan Bülent Arpat, 4 yıl önce patlayan davulunu tamir ettirmek için usta aradı, bulamadı. Bunun üzerine kendi davulunu kendi tamir etti. Davuldan çıkan ses dinleyenleri çok etkiledi. Bülent Arpat'a herkes davulu nereden aldığını sormaya başladı. İlk başta çevresine davul yapan usta, siparişler artınca davul üretimine başladı. Bursa'daki davul çalan müzisyenler davulunu Bülent Arpat'dan almaya başladı.

Günde 2 tane davul imâal eden Arpat, davulların tanesini 500 liradan satıyor. Ramazan öncesi ise işleri arttı. Sahurda davul çalacak olanlar ramazan öncesi siparişlerini verdi. Arpat, gelen taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Patlayan davulunu tamir ettirecek usta bulamadığı için davul imâlatına başladığını ifade eden Bülent Arpat, "Davulum patladı, usta bulamadım. Kendi davulumu kendim yaptım. Yaptığım bu davulu sosyal medyada paylaştım. Çok beğenildi. Siparişler gelmeye başladı. Ben de davul imâlatına başladım. Pandemiden dolayı siparişler düşüktü, ramazan öncesi talep arttı, Ramazanda davul çalacak olanlar kapımızı çalıyor. Ramazan öncesi yoğun çalışıyoruz. Günde 2 tane davul imâl ediyorum, yaptığım davulları 300 ila 500 lira arasında fiyatla satıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

Patlayan davuluna usta bulamayınca davul imalatına başladı

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