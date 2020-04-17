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Patlayan televizyon evi yaktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde televizyon patlaması sonucu çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Patlayan televizyon evi yaktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde televizyon patlaması sonucu çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpınar Mahallesi'nde Çarşamba Devlet Hastanesi personellerinden İsa Aydın'a ait 2 katlı evde gündüz saatlerinde televizyon patlaması nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının ilk belirlemelere göre televizyon patlaması yüzünden çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Patlayan televizyon evi yaktı

Patlayan televizyon evi yaktı

Kaynak: İHA




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