Patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kayalıklar arasına gizlenmiş C4 patlayıcı ile amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Batman'ın Sason ilçesi Balbaşı köyü kırsalında Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK'ya yönelik operasyon yapıldı Operasyon kapsamında kayalıklar arasına gizlenmiş 1 adet EYP düzeneği 5 adet büyük pil ve 2 adet küçük pil ile desteklenmiş 20 kg ağırlığında C4 ve gübre karışımı ele geçirildi. EYP düzeneği kontrollü şekilde yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: İHA