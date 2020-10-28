Patlıcan Kıstırma tarifi | Gelinim Mutfakta Patlıcan Kıstırma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Patlıcan Kıstırma tarifi | Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta' da gelinler bugün Patlıcan Kıstırma tarifi yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Patlıcan Kıstırma tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Patlıcan Kıstırma yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...
Patlıcan Kıstırma yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Patlıcan Kıstırma yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Patlıcan Kıstırma nasıl yapılır? Patlıcan Kıstırma nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..
GELİNİM MUTFAKTA PATLICAN KISTIRMA TARİFİ
MALZEMELER
2 kilo patlıcan
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
İç Harcı İçin;
Yarım kalıp beyaz peynir
150 gr kaşar peynir
1 adet yumurta
Bir tutam maydanoz
Karabiber
Pul biber
Sunumu İçin;
Çeri domates
PATLICAN KISTIRMA NASIL YAPILIR?
Patlıcanlar alacalı soyulup tuzlu suda bekletilir.
Yemeklik doğranmış soğan zeytinyağında pembeleştirilir.
Soyulmuş patlıcanları ikiye bölüp 3 cm aralıklarla dilimlenir.
İç harcı için; beyaz peyniri be kaşar peyniri rendeleyin. Yumurta , maydanoz, tuz, karabiber, yağ karışırtırılır.
Minik köfteler yapın.
Patlıcan dilimlerinin arasına mini köfteler yerleştirin.
Kızgın yağda yumurtaya bulanmış patlıcanları kızartın. Sunum tabağına aldığınız patlıcan kıstırmaları çeri domatesle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun