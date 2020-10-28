Patlıcan Kıstırma tarifi | Gelinim Mutfakta Patlıcan Kıstırma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Patlıcan Kıstırma yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Patlıcan Kıstırma yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Patlıcan Kıstırma nasıl yapılır? Patlıcan Kıstırma nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA PATLICAN KISTIRMA TARİFİ

MALZEMELER

2 kilo patlıcan

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

İç Harcı İçin;

Yarım kalıp beyaz peynir

150 gr kaşar peynir

1 adet yumurta

Bir tutam maydanoz

Karabiber

Pul biber

Sunumu İçin;

Çeri domates

PATLICAN KISTIRMA NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı soyulup tuzlu suda bekletilir.

Yemeklik doğranmış soğan zeytinyağında pembeleştirilir.

Soyulmuş patlıcanları ikiye bölüp 3 cm aralıklarla dilimlenir.

İç harcı için; beyaz peyniri be kaşar peyniri rendeleyin. Yumurta , maydanoz, tuz, karabiber, yağ karışırtırılır.

Minik köfteler yapın.

Patlıcan dilimlerinin arasına mini köfteler yerleştirin.

Kızgın yağda yumurtaya bulanmış patlıcanları kızartın. Sunum tabağına aldığınız patlıcan kıstırmaları çeri domatesle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun