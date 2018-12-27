Patnos’ta Genç Nida Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı.
Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde,Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her sene Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arasında gerçekleştirilen Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasının 2. fi
Patnos'ta Genç Nida Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.
Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde,Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her sene Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arasında gerçekleştirilen Genç Nida Kuran-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasının 2. finali Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı. Yarışma, Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü Kutbeddin Kaya yönetiminde yapıldı. Yarışmada Merkez Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyhan Kaya birinci, Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu imam Hatip Lisesi öğrencisi Neşe Kaya ikinci, Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Merve Yalçın üçüncü çıktı.
Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan Genç Nida Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına Ağrı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya Patnos İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yakup Taşdemir, Bilal Umaç, Patnos Müftüsü Lütfi Kocatürk, Fakülte Sekreteri Ercan Tunç ve kurum amirleri katildi.
Program sonunda tüm misafirlere 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından yemek ikram edildi.
Kaynak: İHA
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