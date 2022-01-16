Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri Maaşları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5750_TL'dir. En düşük Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3212.03

Meslek Adı :

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Laboratuvar Ve Patoloji Laboratuvarı Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doktorlar tarafından laboratuara gönderilen, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su banyosunu kesit işlemi için hazırlamak,

b) Otomatik veya manuel doku takibini yapmak,

c) Farklı özellikte dokuları bloklayarak kesit almak,

d) Doku bloklarından elde edilen kesitlere boyama işlemi yapmak,

e) Doku örneklerini mikroskopta inceleyerek, normal ve normal dışı hücrelerin ayrımını yapmak,

f) Deney, test ve analiz bulgularını rapor etmek,

g) Laboratuar araç gereçlerini dezenfekte etmek ve temizlemek,

h) Lam ve blok arşivi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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