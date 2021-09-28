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Patoz ne demek, TDK'ya göre Patoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Patoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Patoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Patoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Patoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Patoz ne demek, TDK'ya göre Patoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Patoz ne demek? Patoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi patoz kelimesi. Peki patoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre patoz nedir, patoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Patoz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Patoz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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PATOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Patoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Patoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre patoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Harman işini yapan makine

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