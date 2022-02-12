Patpat ne demek, TDK'ya göre Patpat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Patpat ne demek? Patpat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi patpat kelimesi. Peki patpat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre patpat nedir, patpat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PATPAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Patpat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre patpat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kökü yumru biçimde şişkin, Doğu Anadolu'da yetişen bir bitki

- Küçük yerleşim yerlerinde az miktarda yükleri taşımak amacıyla pancar sulama motoru kullanılarak yapılan taşıt

