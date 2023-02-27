Patric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patric 26 Ekim 1987 tarihinde Macapá şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Patric Aguiar Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Star Player GROUP yapmaktadır. Patric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patric'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Patric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/patricaguiar

http://www.instagram.com/patrigol/

Patric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Mixto

1 Eylül 2010 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2012 yılında Vila Nova FC

1 Temmuz 2012 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2013 yılında Kawasaki Front.

18 Temmuz 2013 yılında Atlético-GO

19 Temmuz 2013 yılında Ventforet Kofu

1 Ocak 2014 yılında Atlético-GO

2 Ocak 2014 yılında Fortaleza

30 Haziran 2014 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2014 yılında Gamba Osaka

30 Haziran 2017 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2017 yılında Salgueiro

2 Temmuz 2017 yılında Sanf. Hiroshima

1 Ocak 2019 yılında Salgueiro

9 Ocak 2019 yılında Sanf. Hiroshima

25 Temmuz 2019 yılında Gamba Osaka

1 Ocak 2020 yılında Sanf. Hiroshima

6 Ocak 2020 yılında Gamba Osaka

9 Ocak 2023 yılında Kyoto Sanga

Patric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patric şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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