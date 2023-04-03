Patricio Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patricio Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patricio Acevedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patricio Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Acevedo 3 Kasım 2002 tarihinde Villa Gobernador Gálvez şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Andrés Acevedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Acevedo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Patricio Acevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patricio Acevedo'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patricio Acevedoboyu ve yaşı kaç

Patricio Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Patricio Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Newell's II

Patricio Acevedo kimdir

Patricio Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Acevedo şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Patricio Acevedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patricio Acevedo nereli

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