Patricio Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Alvarez 24 Ocak 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Leonel Álvarez Noguera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Alvarez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Patricio Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patricio Alvarez'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Alvarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patricioalvarezn/

Patricio Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2018 yılında Sport. Cristal

16 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Patricio Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Alvarez şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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