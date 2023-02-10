Patricio Boolsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Boolsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Boolsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Boolsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Boolsen 28 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Boolsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patricio Boolsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patricio Boolsen'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patricio Boolsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patricio Boolsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Boolsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Boolsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2019 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2019 yılında Santamarin

31 Aralık 2021 yılında Racing Club II

3 Ocak 2022 yılında Aldosivi

1 Ocak 2023 yılında Ferro

Patricio Boolsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Boolsen şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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