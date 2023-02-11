Patricio Cucchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Cucchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patricio Cucchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patricio Cucchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patricio Cucchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Cucchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patricio Cucchi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Cucchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Cucchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Cucchi 3 Mayıs 1993 tarihinde Oliveros (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Cucchi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Patricio Cucchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patricio Cucchi'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patricio Cucchiboyu ve yaşı kaç

Patricio Cucchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patricio Cucchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Patricio Cucchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Cucchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2015 yılında Unión (MdP)

1 Ocak 2016 yılında Union (S)

1 Temmuz 2016 yılında GyE Mendoza

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

18 Şubat 2021 yılında Rosario Central

30 Haziran 2021 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2021 yılında Atl. Nacional

10 Ocak 2022 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Patricio Cucchi kimdir

Patricio Cucchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Cucchi şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Patricio Cucchi nereli

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