Patricio Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Flores 30 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Alessandro Flores Bascur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Flores Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Patricio Flores'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2022 yılında La Calera

31 Aralık 2023 yılında U. Católica

Patricio Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Flores şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Patricio Flores Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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