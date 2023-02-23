Patricio Matricardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Matricardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Matricardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Matricardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Matricardi 7 Ocak 1994 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Martin Matricardi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Matricardi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Patricio Matricardi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patricio Matricardi'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Matricardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Matricardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patricio Matricardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Matricardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Argentinos Jrs.

12 Ocak 2017 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2017 yılında Argentinos Jrs.

25 Ağustos 2017 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2018 yılında Argentinos Jrs.

3 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

14 Ağustos 2020 yılında Rotor Volgograd

25 Ocak 2021 yılında FC Hermannstadt

9 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Patricio Matricardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Matricardi şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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