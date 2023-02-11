Patricio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Nunez 19 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Nunez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patricio Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patricio Nunez'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patricio Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patricio Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında River Plate II

8 Ekim 2020 yılında Lanús II

18 Şubat 2021 yılında Aldosivi II

31 Aralık 2021 yılında Lanús II

6 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Patricio Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Nunez şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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