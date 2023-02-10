Patricio Ostachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Ostachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Ostachuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Ostachuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Ostachuk 5 Mayıs 2000 tarihinde Oberá şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Patricio Ostachuk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Ostachuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patricio Ostachuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patricio Ostachuk'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Patricio Ostachuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patricio Ostachuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Ostachuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Ostachuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep'te II

1 Ocak 2022 yılında Independiente

Patricio Ostachuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Ostachuk şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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