Patricio Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Perez 12 Eylül 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Damián Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patricio Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patricio Perez'nin Club Almagro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Platense II

15 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

5 Haziran 2022 yılında Platense II

9 Haziran 2022 yılında Atlanta

7 Eylül 2022 yılında Platense II

8 Eylül 2022 yılında Thesprotos

31 Aralık 2022 yılında Platense II

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Patricio Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Perez şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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