Patricio Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Pizarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Pizarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Pizarro 27 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Pizarro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Patricio Pizarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patricio Pizarro'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Patricio Pizarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patricio Pizarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Pizarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Pizarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Huracán

Patricio Pizarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Pizarro şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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