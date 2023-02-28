Patricio Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Ramirez 19 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Alberto Ramírez Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Ramirez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patricio Ramirez'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Patricio Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Ramirez şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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